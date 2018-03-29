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محافظات

17 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الخميس 29/مارس/2018 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 17 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 2 سفينة وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفية ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة.

وجار تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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