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منوعات

2 تريليون دولار.. غرامة لـ «فيسبوك» في حالة الإدانة

الخميس 29/مارس/2018 - 02:11 م
صورة لـ فيسبوك
صورة لـ فيسبوك
أماني إبراهيم
سيواجه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غرامة مالية كبيرة، قد تصل إلى 2 تريليون دولار، في حال إدانته من قبل الهيئة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وذلك بعد فضيحة تسريب بيانات 50 مليون مواطن أمريكي، من خلال بياناتهم على "فيسبوك" لصالح مكتب "كمبردج أناليتيكا" البريطاني.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية، وفي حالة الإدانة سيتم دفع 40 ألف دولار عن كل حالة انتهاك للبيانات، حيث تشير التحقيقات إلى استخدام هذه البيانات للتأثير على النابين الأمريكيين، وفقًا لـ"theguardian".

يذكر أن رغم اعتذار مسؤولي "فيسبوك" عن سماحهم لاختراق هذه البيانات، إلا أن الموقع تعرض لخسائر هائلة بعد هذه الواقعة، حيث فقد "فيسبوك" منذ بداية الأزمة، من حوالي 10 أيام، حوالي 100 مليار دولار.

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