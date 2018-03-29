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توك شو

روسيا: بريطانيا تواصل الصمت ولا تقدم إجابات بشأن قضية الجاسوس "سكريبال".. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 02:05 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
مي فهمي
قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن ترحيل المسلحين من الغوطة الشرقية ينفذ بصورة شفافة، ويمكن متابعة ذلك على موقع وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت "زاخاروفا"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن روسيا قلقة من تعزيز أمريكا وأوروبا وجودها في سوريا، لافتة إلى أن موسكو تبذل قصارى جهدها للتوصل لحل للصراع في سوريا، مشيرة إلى أن الوضع هناك يتطلب تضافر الجهود الدولية.

وأوضحت أن بريطانيا تواصل الصمت، ولا تقدم إجابات على تساؤلاتنا حول صحة الجاسوس سيرجي سكريبال، وهي تقدم افتراضات فقط، مضيفة أن سرية نتائج التحقيقات البريطانية في قضية الجاسوس تعقد التوصل الى حلول للأزمة، وأكدت أن التهم التي أعلنت عنها بريطانيا خالية من الأدلة.

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