خبير سياسي: «الحوثيون» يمثلون تهديدًا للدول الخليجية.. فيديو

قال الدكتور وحيد هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، إن إيران تنتهك القوانين والمواثيق الدولية بدعمها للحوثيين والجماعات الخارجة عن القانون، لافتًا إلى أنهم يمثلون تهديدًا مباشر على المملكة والإمارات ومعظم الدول الخليجية وإثارة الفتن بالمنطقة العربية.





وأضاف "هاشم" فى مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، أن ما تفعله إيران من تدخلات فى الشئون الداخلية العربية يُخالف مواثيق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المُفترض اتخاذ قرار ضد إيران واستخدام القوى العسكرية ضدها لو استمرت فى تهديد الأمن العام والسلم الدوليين.