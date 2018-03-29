"الهيئة الوطنية" تتسلم نتائج فرز اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية

أكد مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تسلمت نتائج الانتخابات الرئاسية من اللجان العامة بالمحافظات، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات باستثناء 4 محافظات فقط تنتظرهم الهيئة، وذلك لبعد المسافة، وهى محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان ومطروح.



وأضاف المصدر، أن الهيئة الوطنية تعمل حاليًا على تجميع النتائج التى وصلت إليها ومراجعتها، وذلك للترتيب لإعلان النتائج رسميا الاثنين المقبل 2 أبريل.