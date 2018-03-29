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أخبار البلد

مكافحة التدخين تنظم احتفالية اليوم العالمي للدرن بحي الأسمرات.. غدا

الخميس 29/مارس/2018 - 02:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود نوفل
تنظم جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية، احتفالية اليوم العالمي للدرن، غدا الجمعة الموافق 30 مارس بالملاعب الرياضية - حي الأسمرات بالمقطم، لتوعية المواطنين بأهمية مكافحة هذا المرض.

يأتي ذلك في إطار نشر المعلومات البسيطة عن مرض الدرن، وأهم الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة به وأعراضه وطرق الوقاية منه، وذلك بمشاركة مسئولي البرنامج القومي لمكافحة الدرن وسفراء العمل التطوعي، وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بحي الأسمرات بالمقطم.

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