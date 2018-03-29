ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

محافظات

محافظ السويس: الاستمرار في حصر الأراضي المخالفة وتحصيل المتأخرات على المزادات

الخميس 29/مارس/2018 - 02:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم، الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.

في بداية الاجتماع، استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل، رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة، دور عمل اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وتقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتي بلغت 243 حالة منها 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية.

كما طلب المحافظ الاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية، ووجه الأملاك بإصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة في المزادات العلنية.

وأكد حامد إعلان الأسماء والشركات التي لم تسدد الأقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيًا معهم، مشددًا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية بتنفيذ ذلك.

وطلب المحافظ من إدارة الأملاك عمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلي للموقف التنفيذي لكل تعامل مالي وعرضها خلال 15 يوما في المؤتمر القادم.

كما طلب تفعيل دور قسم الحجز الإداري الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات.

وطلب أيضا تنشيط عمل محاضر مخالفة وغرامات مالية على المحلات المخالفة من يهدر مياه الشرب بالشوارع.

وقرر المحافظ مد حق الانتفاع من 5 إلى 10 سنوات بدلا من 3 سنوات لتحقيق نوع من الاستقرار للمستفيدين.

كما قرر طرح 5 قطع أرض فضاء للمزاد العلني القادم، مؤكدا تيسير الإجراءات على المتقدمين للمزاد بما لا يخالف القانون.

ووجه حامد مديري الإدارات الهندسية بالأحياء الخمسة بمراجعة المهام والواجبات لحين دعمهم بعناصر فعالة من المهندسين المدربين وذوي الكفاءة.

حضر الاجتماع خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والإدارية والمديرية المالية ومديرو الأملاك الاميرية والزراعية والقانونية.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: لن نتعجل في تجديد عقد «كوبر»

"بيطريين القاهرة" تكرم الأطباء المثاليين وشباب المهنة خلال عموميتها

اللجنة المالية للزمالك: جاهزون لصرف مرتبات العاملين بالنادى فورا

البدوي يكشف أسباب عدم إعلان مرشحه في انتخابات رئاسة الوفد..فيديو و صور

منتخب مصر يضم 3 لاعبين جدد لمعسكر مواجهة الكويت

بهاء أبو شقة يكشف أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. فيديو وصور

500 جنيه غرامة على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية.. ووكيل تشريعية البرلمان: حق قانوني للدولة.. ونائب: إجراء ليس بجديد.. ومشاركة الشعب حبا للوطن

روما يكشف مفاجأة: أيام قليلة فصلت محمد صلاح عن "صفقة تاريخية"

كل ما تود معرفته عن نقص فيتامين «د».. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه والنسبة الطبيعية له والتحذير من زيادة معدله

حضري مكرونة بالجمبري في دقائق

مصطفى بكري: كثافة مشاركة أهالي سيناء بالانتخابات دليل نجاح الجيش في القضاء على الإرهاب.. فيديو

إبراهيم حجازي: "الإخوان أول من رقصوا عشرة بلدي" .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو
حضري مكرونة بالجمبري في دقائق
مصطفى بكري: كثافة مشاركة أهالي سيناء بالانتخابات دليل نجاح الجيش في القضاء على الإرهاب.. فيديو
أستاذ تمويل: مصر تشهد مرحلة جديدة في تحسين الاستثمار .. فيديو
استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟