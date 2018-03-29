لاعبو الزمالك يطالبون الجهاز الفني بالتدخل لحل أزمة مستحقاتهم المالية

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تجديد مطالبتهم للجهاز الفني بصرف مستحقاتهم المالية خلال الوقت الحالى بعدما تأخر صرف المستحقات عن المواعيد المقررة.



وسبق ووعد مجلس إدارة القلعه البيضاء اللاعبين بصرف رواتب الشهر الحالى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اشتكى اللاعبون من تأخر صرف المستحقات.



وأخطر مجلس الزمالك اللاعبين أن سبب تأجيل صرف المستحقات وجود لجنة تدير الشئون المالية للنادى خلال الوقت الحالي.