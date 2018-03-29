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رياضة

تعرف على رسالة محمد صلاح بعد مفاجأته لأطفال ليفربول بـ"الكاميرا الخفية"

الخميس 29/مارس/2018 - 02:16 م
صدى البلد
نور عادل
أعرب نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، عن سعادته بالمشاركة في برنامج لمفاجأة الأطفال من مشجعي "الريدز"، مؤكدًا أنها لحظات سيخلدها التاريخ.

وفاجأ صلاح طلاب مدرسة في مدينة ليفربول، بالخروج لهم من خلف لوحة ورقية، بينما كانوا يخوضون مسابقة للتعليق على أهدافه.

وقال صلاح، في رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "المشاركة في مثل هذه اللحظات مع الأطفال كان شرفًا كبيرًا.. سيعيش هذا اليوم في الذاكرة لفترة طويلة".

وعلق بعض الأطفال، خلال الفيديو، على مستوى صلاح، معتبرين أنه "أفضل لاعب في العالم حاليًا، ووصفوه بالملك المصري"، بينما علق آخرون على مظهره، وكان منهم من أعجب بقصة شعره، ومن قلد طريقة احتفاله بالأهداف.

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تعرف على رسالة محمد صلاح بعد مفاجأته لأطفال ليفربول بـ"الكاميرا الخفية"

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