تعرف على رسالة محمد صلاح بعد مفاجأته لأطفال ليفربول بـ"الكاميرا الخفية"

أعرب نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، عن سعادته بالمشاركة في برنامج لمفاجأة الأطفال من مشجعي "الريدز"، مؤكدًا أنها لحظات سيخلدها التاريخ.





وفاجأ صلاح طلاب مدرسة في مدينة ليفربول، بالخروج لهم من خلف لوحة ورقية، بينما كانوا يخوضون مسابقة للتعليق على أهدافه.





وقال صلاح، في رسالة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "المشاركة في مثل هذه اللحظات مع الأطفال كان شرفًا كبيرًا.. سيعيش هذا اليوم في الذاكرة لفترة طويلة".



