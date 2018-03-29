الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اندفع بسيارة صوب جنود

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن الشرطة اعتقلت شخصا يشتبه أنه اندفع بسيارة مسروقة صوب مجموعة من الجنود كانوا يركضون خارج قاعدتهم عند جبال الألب اليوم الخميس.



وقال متحدث باسم الكتائب البرية للجيش المتمركزة في منطقة إيزير لرويترز إن الجنود أبلغوا الشرطة بأن السائق مر بهم في البداية وهو يطلق سبابا بالعربية ثم عاد وحاول دهسهم. ولم يصب أحد في الواقعة.



وأضاف المتحدث "كان عشرة منهم يركضون خارج الثكنات. استهدف مجموعة واحدة من أربع مجموعات لكن لم يصدم أحدا".



