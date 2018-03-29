وزيرة الاستثمار: قانون النقل الجديد يدعم التنافسية والاقتصاد التشاركي

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن قانون النقل التشاركي من خلال تكنولوجيا المعلومات هام وهدفه مشاركة القطاع الخاص في النقل، مشيرة إلى أن صياغة القانون تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات مثل النقل والاتصالات والاستثمار، بالإضافة إلى وزارة الداخلية.



وأشارت "نصر"، خلال اجتماع لجان البرلمان المشتركة، إلى إجراء حوار مجتمعي حول القانون بخصوص الخدمات المماثلة، مضيفة: "تشاورنا مع الدول التي لديها خبرات في هذا المجال في إطار رسمي ومنضبط"، موضحة أن ذلك يعمق الأمان ومفهوم الاقتصاد التشاركي.



وأوضحت الوزيرة أن هناك منظومة كاملة لتقديم أفضل خدمة بأقل سعر مع تكريس مفهوم التنافسية أيضا بخلاف توفير فرص عمل للشباب.



يشارك في الاجتماع اللجان الاقتصادية والنقل والمواصلات والاتصالات والدفاع والأمن القومي بالبرلمان.