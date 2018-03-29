"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو

أعرب اللواء إسماعيل طاهر محافظ الإسماعيلية، عن شكره للجهاز التنفيذي بالمحافظة لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، لإنجاح الانتخابات الرئاسية لعام 2018.



وأضاف "طاهر" خلال تصريحاته لفضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن هناك تباينا بنتائج التصويت، حيث حصدت المناطق القروية بالمحافظة المشاركة الأكبر مقارنة بالأخرى الحضارية، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولى لنتائج عملية فرز الأصوات أوضحت أن نسبة المشاركة بمحافظة الإسماعيلية وصلت إلى 41% أي 350 ألف ناخب شاركوا بعملية التصويت.



وأكد محافظ الإسماعيلية أن العنصر النسائي كان له دور بارز في إنجاح انتخابات رئاسة 2018 إلى جانب قوة الدور الشبابي في المشاركة الانتخابية.