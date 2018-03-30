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منوعات

شاهد.. مجموعة السلطان قلاوون مزيج فني يعكس جمال مصر القديمة

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:16 م
صدى البلد
رشا نصر الدين
ترجع مجموعة قلاوون الواقعة بشارع المعز الدين إلى السلطان المنصور قلاوون أحد حكام المماليك، وتضم عددا من المنشآت العمرانية منها مدرسة ومستشفى ومسجد، فضلا عن مجموعة من القباب المنقوشة بالزخارف الإسلامية والمطعمة بمياه الذهب، حيث تمتلك ثاني أكبر قبة في الشرق الأوسط.

كما يجمع الجامع مجموعة من التوليفات الزخرفية الرومانية والأعمدة الرخامية، فضلا عن الغرفة المنفصلة به والتي توجد بها مجموعة من المجسمات التي تشير لما شيده المنصور قلاوون، والتي أنشأته وزارة الآثار المصرية مؤخرا.

يذكر أن المنصور قلاوون كان في البداية لا يرغب في الجلوس على العرش تخوفا مما يحدث لملوك المماليك من عمليات قتل وذبح، حينما يعتالون الحكم، ولكن تم ترغيمه عليه، وما لبث أن حكم وتحول إلي حاكم ديكتاتوري أباح قتل المصريين، ولكن بعدها قام ببناء مجموعة قلاوون وذلك طمعا في الدخول إلى الجنة.
شاهد.. مجموعة السلطان قلاوون مزيج فني يعكس جمال مصر القديمة
شاهد.. مجموعة السلطان قلاوون مزيج فني يعكس جمال مصر القديمة
شاهد.. مجموعة السلطان قلاوون مزيج فني يعكس جمال مصر القديمة

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