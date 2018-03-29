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فن

إيمان العاصي تتحدث عن رحلتها الفنية.. الليلة

الخميس 29/مارس/2018 - 02:17 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
سعيد فراج
تحل الليلة الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج "اليوم" المذاع على قناة "الحرة"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتتحدث إيمان عن رحلتها الفنية منذ بدايتها التي كانت بمحض الصدفة إلى صعودها سلم النجومية بالأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمتها، وامتلكت من خلالها قلب الجمهور.

كما تتحدث عن حياتها الشخصية وعلاقتها بطفلتها ريتاج، التي تعتبرها هي الحياة بالنسبة لها، وموقفها من الحب والزواج بعد تجربتها الأولى.

وتكشف إيمان عن تفاصيل دورها في مسلسل "أبو عمر المصري" الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز، والذي سوف يعرض على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.

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