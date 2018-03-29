السبت.. فتح منطقة آثار ميت رهينة مجانا للمصريين بمناسبة العيد القومي للجيزة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وافق على فتح منطقة آثار ميت رهينة مجانا للمصريين، بعد غد، السبت، احتفالا من الوزارة بالعيد القومى للمحافظة .



وأكد "الدالي" أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، مشيرا إلى أن منطقة آثار ميت رهينة ستفتح أبوابها بالمجان للجمهور للاستمتاع بذلك اليوم.



وقال إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة، مشيرا إلى أن العيد القومى ذلك العام سيكون مختلفًا، حيث يأتى بعد الانتهاء من إدلاء الشعب المصرى بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والمشاهد الإيجابية التي تدل على وعى المصريين.



وأكد المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.

