بدء مؤتمر بعثة «الكوميسا والساحل والصحراء» حول الانتخابات الرئاسية

بدأت، منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفى لبعثة مراقبي الكوميسا وتجمع الساحل والصحراء حول نتائج أعمال المراقبة للانتخابات الرئاسية بمصر 2018.



يترأس المؤتمر مادام هوب كيفينجير، رئيس بعثة الكوميسا، والسفير أمادوف توريه، رئيس بعثة الساحل والصحراء، بأحد فنادق القاهرة.



وقامت البعثة بمراقبة العملية الانتخابية على مدار الثلاثة أيام الماضية والتى أقيمت خلالها الانتخابات الرئاسية، وستصل الملاحظات للهيئة العليا للانتخابات بعد شهرين من الآن.

