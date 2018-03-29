بعثة البرلمان العربي: الانتخابات المصرية الرئاسية جرت بشكل شفاف وممتاز

قال عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي رئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بإن الانتخابات جرت بشكل شفاف وممتاز .



وأضاف العسومي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن نتائج متابعة الانتخابات المصرية إن وفد البرلمان لمتابعة الانتخابات المصرية كان مكونا من 14 عضوا بالبرلمان من 12 دول عربية.



وأوضح ان الوفد زار 453 لجنة في أربع محافظات، وأعد تقريرا أوليا عن سير الانتخابات، مشيرا إلى أن التقرير النهائي سيت رفعه من قبل رئيس البرلمان للهيئة الوطنية للانتخابات.

وهنأ الشعب المصري بنجاح الانتخابات ، منوها بتعاون المسؤولين المصريين مع وفد البرلمان.



