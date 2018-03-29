التعليم: فتح باب التقدم لعضوية لجان كنترولات الدبلومات الفنية حتى 5 أبريل

أكد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التقدم من اليوم لمدة اسبوع (أي من 29 مارس إلى 5 إبريل 2018)، لتجديد دماء عضوية لجان الكنترولات والإدارة للتعليم الفني، بحد أقصى بنسبة 25٪ لكل فئة من العدد الكلي لها في العام الماضي.



وأشار الجيوشى إلى أنه سيتم استبعاد الأقدم فالأحدث وفق التالي (العضو حد أقصى 5 سنوات، ووكيل الحجرة حد أقصى 7 سنوات، ورئيس الحجرة حد أقصى 9 سنوات)، والتقديم مباشرة لرئيس كل لجنة لمن يرغب من كل المحافظات في نطاق كل لجنة.



وأوضح أن الأعداد المقبولة ستوزع حسب نسبة أعداد الطلاب في كل محافظة من محافظات اللجنة لكل طلابها، ويفتح الباب لتقدم من تم استبعادهم من قبل ممن شغلوا وكلاء ورؤساء الحجرات سابقًا وتقل فترة عملهم في اللجان عن وكلاء ورؤساء الحجرات الحاليين ما لم يتم شغل الأماكن الشاغرة من الأعضاء الأكفاء الذين يتم تصعيدهم.