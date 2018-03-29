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أخبار البلد

بعثة البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية جرت بشفافية

الخميس 29/مارس/2018 - 02:25 م
شعار البرلمان العربي
شعار البرلمان العربي
نادر سمير
أعلن عادل العسومي، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية، أن الانتخابات المصرية جرت بشكل شفاف وممتاز.

وقال "العسومي"، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، حول نتائج متابعة الانتخابات المصرية، إن وفد البرلمان لمتابعة الانتخابات المصرية كان مكونًا من 14 عضوًا بالبرلمان من 12 دول عربية.

وأوضح أن الوفد زار 453 لجنة في أربع محافظات، وأعد تقريراً أولياً عن سير الانتخابات، والتقرير النهائي سيرفعه رئيس البرلمان للهيئة الوطنية للانتخابات.

وهنّأ الشعب المصري بنجاح الانتخابات، مؤكدًا تعاون المسئولين المصريين مع وفد البرلمان.

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