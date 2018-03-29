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رياضة

الزمالك يؤجل انطلاق معسكر الإسماعيلى 24 ساعة

الخميس 29/مارس/2018 - 02:23 م
صدى البلد
منتصر المرشدى
أجل الجهاز الفنى للزمالك موعد انطلاق معسكره المغلق، المقرر له السبت المقبل، استعدادا لمواجهة الاسماعيلى، 24 ساعة، بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى.

وقرر الجهاز الفنى تأجيل انطلاق المعسكر الى يوم الأحد المقبل بدلا من السبت بسبب عدم الأزمة المندلعة بين مجلس الإدارة واللجنة المكلفة من قبل وزير الشباب والرياضة بقرار من النيابة العامة لادارة شئون النادى ماليا.

ويلتقى الزمالك مع الاسماعيلى فى الجولة الـ30 للدورى مساء الاثنين المقبل.

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