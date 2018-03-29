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أخبار العالم

إسرائيل تعلن الاستنفار الأمني في «بئر السبع»

الخميس 29/مارس/2018 - 02:24 م
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استنفرت قواتها ظهر اليوم، الخميس، في المنطقة المحيطة بمدينة بئر السبع في النقب، وذلك بزعم البحث عن شاب فلسطيني (25 عاما) ينوي تنفيذ عملية.

وبحسب معلومات أولية أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، رفعت الشرطة الإسرائيلية جاهزيتها وعززت قواتها في مدينة بئر السبع بالنقب، إثر تلقيها لمعلومات تفيد بأن شابا فلسطينيا (لم تحدد هويته) في الخامسة والعشرين من العمر، دخل إلى المدينة ويعتزم تنفيذ عملية.

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