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محافظات

وضع حجر أساس مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا

الخميس 29/مارس/2018 - 08:50 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي
محمد عبد الخالق
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، صباح اليوم الخميس ، مجموعة من المشروعات الجديدة بجامعة طنطا ، بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وافتتاح منشآت جديدة من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة على المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع.

وصرح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، أن فعاليات الافتتاح تتضمن وضع حجر الأساس لمستشفى الجراحات الجامعي الجديد على مساحة 2200 متر مربع الذي تم إسناد الأعمال الإنشائية به إلى وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا أن مدة التنفيذ تستغرق عامين، ويتكون المستشفى من بدروم و9 أدوار، ويضم 20 كبسولة جراحية و70 سرير عناية مركزة جراحية و630 سريرا داخليا.

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