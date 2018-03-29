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حوادث

النائب العام يحيل بلاغا يتهم «المصري اليوم» بإهانة المصريين إلى نيابة أمن الدولة

الخميس 29/مارس/2018 - 03:21 م
المستشار نبيل صادق
المستشار نبيل صادق النائب العام
محمد عبدالله
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد جريدة "المصري اليوم"، والذي اتهمها فيه بإهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة، على خلفية تغطية الجريدة للانتخابات الرئاسية، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه.

وتقدم المحامي اليوم، الخميس، ببلاغه إلى النائب العام، مختصما فيه الجريدة ورئيس تحريرها، في ضوء ما نشرته على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم من تغطية للانتخابات الرئاسية، مطالبا بالتحقيق فيما نشرته الجريدة، معتبرا أنه يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية التي تنطوي على إساءة وإهانة للمصريين ومؤسسات الدولة، يعاقب عليها القانون وتستوجب التحقيق الفوري.

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