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محافظات

«جامعة بنها»: الشباب أثبت حبه لوطنه خلال الانتخابات الرئاسية

الخميس 29/مارس/2018 - 03:58 م
الدكتور السيد يوسف
الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أكدت جامعة بنها، أن الشباب المصرى أثبت مدى انتمائه لوطنه وحرصه على المشاركة الإيجابية فى بناء المستقبل، وتجلى ذلك فى أبهى صوره فى الأيام الثلاثة الماضية للانتخابات الرئاسية.

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إن طلاب الجامعة أثبتوا للجميع أنهم على قدر المسؤولية تجاه وطنهم وأنهم على دراية كاملة بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع من أجل مستقبلهم.

أشار الى أن مصر شهدت عرسا انتخابيا وحدثا وطنيا رائعا، حيث خرج فيه وفقا للأرقام الأولية أكثر من 36 مليونا من المواطنين مما لهم حق الانتخاب بكامل حريتهم وبإرادتهم الحرة للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الانتخاب، مؤكدين بأصواتهم التى وضعوها فى صناديق الاقتراع عمق انتمائهم للوطن وسعيهم للعمل على البناء والتنمية.

أكد "القاضى" أن جميع من خرجوا وشاركوا في الانتخابات أكدوا ومن بينهم الشباب وطلاب جامعة بنها والعاملين بها من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس أنهم يقفون على قلب رجل واحد مؤيدين وداعمين للرئيس الذى كان الإصرار على استمراره عملا وطنيا ضخما.

وأضاف رئيس الجامعة أن ما شهدته الجامعة وكلياتها على مدى الأيام الثلاثة الماضية وما قبلها جاء تعبيرا عن الحس الوطنى وفى تناغم بين جميع الطلاب والعاملين بالجامعة وكلياتها وكان له الأثر البليغ من خلال المسيرات الحاشدة التى قام بها قيادات وشباب الجامعة فى زيادة إقبال المواطنين على الذهاب الى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم فى عملية انتخاب المستقبل.
«جامعة بنها»: الشباب أثبت حبه لوطنه خلال الانتخابات الرئاسية
«جامعة بنها»: الشباب أثبت حبه لوطنه خلال الانتخابات الرئاسية
«جامعة بنها»: الشباب أثبت حبه لوطنه خلال الانتخابات الرئاسية
«جامعة بنها»: الشباب أثبت حبه لوطنه خلال الانتخابات الرئاسية

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