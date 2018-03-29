أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

شيع المئات من أهالى مركز الوقف، جنازة شهيد شظايا الصواريخ الحوثية التى سقطت على منطقة حدودية بدولة السعودية الشقيقة، حيث حضر الجثمان عبر مطار الأقصر وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية الشيخ على.



وتقدم الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، فى مقدمتهم الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والحاج حمام على عمر، والنائب طارق رسلان، وأهالى جزيرة العبل والقرى المجاورة.



وكان الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين "عامل بالسعودية" قد استشهد، عقب إصابته بشظايا صواريخ باليستيه أطلقتها جماعة الحوثيين على المنطقة التى يقيم بها مع أقاربه بدولة السعودية، نتج عنها مصرع وإصابة آخرين من بينهم شقيقه ونجل عمه.