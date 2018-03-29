ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

محافظات

أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

الخميس 29/مارس/2018 - 03:55 م
أهالى مركز الوقف
أهالى مركز الوقف بقنا
يوسف رجب
شيع المئات من أهالى مركز الوقف، جنازة شهيد شظايا الصواريخ الحوثية التى سقطت على منطقة حدودية بدولة السعودية الشقيقة، حيث حضر الجثمان عبر مطار الأقصر وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية الشيخ على.

وتقدم الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، فى مقدمتهم الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والحاج حمام على عمر، والنائب طارق رسلان، وأهالى جزيرة العبل والقرى المجاورة.

وكان الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين "عامل بالسعودية" قد استشهد، عقب إصابته بشظايا صواريخ باليستيه أطلقتها جماعة الحوثيين على المنطقة التى يقيم بها مع أقاربه بدولة السعودية، نتج عنها مصرع وإصابة آخرين من بينهم شقيقه ونجل عمه.
أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور
أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور
أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور
أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: لن نتعجل في تجديد عقد «كوبر»

قطع المياه عن 21 منطقة وشارع في الجيزة لمدة 16 ساعة

حقيقة منع السلطات العراقية هبوط طائرة مصرية في مطار بغداد

منتخب مصر يكشف عن تفاصيل اختيار قائمة مونديال روسيا

استعدادات ضخمة في السعودية لاستقبال تامر حسني.. صور

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

مسئول سعودي: الإخوان وقطر وتركيا وإيران «الخطر الأكبر» على الأمن العربي

بعد فضيحة "فيسبوك".. احترس من "جوجل"

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

حيلة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو
"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟