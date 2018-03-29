شاهد.. صور جديدة لشبيه مايكل جاكسون

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا جديدة لشبيه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وهو يحمل أحدث هاتف محمول.



ظهر شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس، قبل سنتين، ونال شهرة واسعة بسبب الشبه الشديد لملك البوب، والسبب في عودته للأضواء مرة أخرى، هو نشره لبعض الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن الشاب الإسباني قدم حفلات وأغاني لجاكسون في أكثر من حفلة، بسبب التشابه بينهما.

