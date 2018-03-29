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منوعات

شاهد.. صور جديدة لشبيه مايكل جاكسون

الخميس 29/مارس/2018 - 03:28 م
شبيه مايكل جاكسون
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
أماني إبراهيم
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا جديدة لشبيه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وهو يحمل أحدث هاتف محمول.

ظهر شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس، قبل سنتين، ونال شهرة واسعة بسبب الشبه الشديد لملك البوب، والسبب في عودته للأضواء مرة أخرى، هو نشره لبعض الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشاب الإسباني قدم حفلات وأغاني لجاكسون في أكثر من حفلة، بسبب التشابه بينهما.
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس
شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس شبيه مايكل جاكسون الإسباني، سيرجيو كورتيس

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