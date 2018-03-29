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اقتصاد

10 شركات صينية فى ضيافة جمعية رجال الأعمال.. الأحد

الخميس 29/مارس/2018 - 03:27 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين الأحد المقبل وفدا من الغرفة الصينية بمدينة هاينان برئاسة رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بالمقاطعة، وذلك لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى عدد من المجالات.

وقال المهندس على عيسى، رئيس الجمعية، إنه سيتم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال فى مصر ووفد غرفة تجارة وصناعة هاينان والذى يضم 10 شركات صينية.

وأضاف عيسى أن مجالات التعاون التى تعمل بها وفد غرفة تجارة وصناعة هاينان الصينية تشمل مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والاستيراد والتصدير، وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة الصينية وجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات والتنسيق لعمل زيارات عمل متبادلة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة بين رجال الأعمال فى مصر ومقاطعة هاينان.

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