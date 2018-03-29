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أخبار البلد

حقيقة منع السلطات العراقية هبوط طائرة مصرية في مطار بغداد

الخميس 29/مارس/2018 - 03:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
نفت شركة النيل للطيران منع هبوط إحدى طائراتها من قبل السلطات العراقية في مطار بغداد الدولي، مُشيرة إلى أن الرحلة لم يتم منعها من الهبوط لأنها لم تقلع من مطار القاهرة الدولي من الأساس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة أنه كانت هناك بعض الإجراءات الخاصة بالهبوط وتم تداركها، وسوف تقلع الرحلة من مطار القاهرة خلال أقل من ساعة متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد.

من جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، بأن "سبب تأخر إقلاع طائرة النيل المتجهة إلى بغداد، يرجع إلى أوراق خاصة بتصاريح هبوط الرحلة بمطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية في العراق".

وقال المصدر إن منع السلطات العراقية لطائرة النيل للطيران، من الهبوط في مطار بغداد، يأتي بسبب تصاريح الهبوط الخاصة بالرحلة، موضحا أن سلطة الطيران المدني المصرية قامت بمخاطبة السلطات العراقية، والتي سمحت للطائرة باستئناف الرحلة والإقلاع إلى بغداد.

كان عدد من وسائل الإعلام العربية، قال إن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران منع طائرة مدنية تعود لشركة النيل المصرية من الهبوط في مطار بغداد الدولي، دون أن يكشف عن سبب ذلك.

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