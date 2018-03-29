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استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 04:07 م
صدى البلد
نـدى هـشـام
عرضت فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم، اللقطات الأولى لمراسم استقبال رئيس الأركان الباكستاني عقب وصوله القاهرة.

التقى الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول زبير محمود حياة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الأركان الباكستاني، واستعراضًا لحرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، كما بحث الجانبان سبل زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام خلال اللقاء عمق الروابط بين البلدين، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة وزياده آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وحضر اللقاء، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

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