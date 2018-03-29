«سكينة فؤاد»: المشهد الانتخابي تجديد لشرعية ثورة 30 يونيو

قالت سكينة فؤاد مستشار الرئيس الأسبق، إن المشهد الانتخابي الذي شهدته مصر الأيام الماضية، حمل العديد من الرسائل المهمة والمشرفة أمام العالم الخارجي.



أوضحت "فؤاد"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن المشاركة كانت إيجابية، وتوضح إدراك المصريين لأهمية أصواتهم الانتخابية ورد على محاولات التشويه ضد الدولة والحملات التى دعت لمقاطعة الانتخابات.



أضافت "فؤاد" أن أمل الشعب فى استكمال المشروعات الكبري والقومية، التى قام بها الرئيس السيسي دفعتهم للنزول للمشاركة فضلًا عن مشاركتهم فى صنع القرار.



وأشارت "فؤاد"، إلى أن المشاركة الحاشدة هى تجديد لإعلان شرعية ثورة الشعب فى 30 يونيو، وبمثابة تجديد إسقاطهم للأصوات التى كانت تريد أن تنال من الثورة التى انتشلت الدولة من المتآمرين.

