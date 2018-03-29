انتفاضة أحوازية ضد الاحتلال الإيراني

تشهد مدينة الأحواز العاصمة مظاهرات حاشدة يقوم بها الآلاف من الأحوازيين، تتراوح أعدادهم ما بين 20 و30 ألف مُحتج، للمطالبة برحيل الاحتلال الإيراني عن أرضهم، بعد ما ارتكب الأخير جرائم بحقهم، من قتل، واعتقالات، وتعذيب، وسرقة ثروات الوطن، ومحاولات التهجير القسري، لإحلال مستوطنين، وطمس الهوية العربية.





وترددت أنباء إنطلاق مظاهرات في بعض المدن الأخرى بالتزامن مع الاحتجاجات التي يشهدها وسط مدينة "الأحواز العاصمة" والتي تعد منطقة حساسة، لاحتشاد قوات أمن الاحتلال الإيراني بها، حيث أطلقت الأخيرة عشرات الأعيرة النارية، والقنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفريق المحتجين، إلا أن المتظاهرين ظلوا صامدين، واتسعت رقعتهم .



وشهدت العديد من المناطق التي تشهد مظاهرات حاليًا انسحاب لقوات أمن الاحتلال بعد عجزها عن السيطرة على الوضع، فيما تشهد منطقة "سوق عبدالحميد"، عمليات قمع وحشية تقوم بها قوات أمن الاحتلال ضد المتظاهرين بالعصي والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية.



في الوقت ذاته، طالبت لجان التنسيق جميع سكان المدن والأحياء بالتظاهر أمام مؤسسات نظام الاحتلال الإيراني، وتأكدت الأنباء عن خروج مظاهرات ليلية في مختلف شوارع الأحواز العاصمة.