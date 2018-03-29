تقى سيد تكتب: أنت سيئ في نظر أحدهم

أنت ذلك الشخص الكاره لكثير من تصرفات هؤلاء دون النظر إلى هل حقا أنت لا تشبههم أم أنك فقط تحب رؤية انعكاسك في المرآة من وجهة نظرك.



أنت من لمت أحدهم على كذبة في إحدى المرات دون أن تراقب لسانك الذي طالما كذب عليهم وهو يعتقد أنه الأصدق.



أنت من اتهمت أحدهم بالنفاق وأنت في دخيلة نفسك تعلم علم اليقين أنك لم تحبه يوما بصدق ولم تمدحه إلا لغرض ما مع زواله سيزول كلامك المعسول.



أنت من شكوت بعاد أحدهم ولم تر لحظة أنك أول من اختار البعد لتبني بذلك جسرا حتى الأيام تعجز عن هدمه.



أنت من تعجبت من فتور مشاعر معشوقك في ذلك الوقت الذي لم تخفض لقلبه جناح الرحمة وتماديت في العناد.



أنت من طلبت من أحدهم عدم ترك يديك وقت الرحيل وتناسيت جفاء مشاعرك معه وقت احتياجه لك.



أنت الذي مللت عتاب أحدهم ولم تر نفسك الذي طالما أثقلته بهموم العتاب.



هل أيقنت الآن أنك مجرد بشر ولست ملاكا؟! هل أيقنت أنك دائم الخطأ مثلهم؟! هل أيقنت أن التماس الأعذار لهم فرض عليك وليس تفضلا منك؟! هل حقا آمنت بأنك سيئ في نظر أحدهم؟!!!

