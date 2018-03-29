ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

ساحة رأي

تقى سيد تكتب: أنت سيئ في نظر أحدهم

الخميس 29/مارس/2018 - 03:37 م
صدى البلد
أنت ذلك الشخص الكاره لكثير من تصرفات هؤلاء دون النظر إلى هل حقا أنت لا تشبههم أم أنك فقط تحب رؤية انعكاسك في المرآة من وجهة نظرك.

أنت من لمت أحدهم على كذبة في إحدى المرات دون أن تراقب لسانك الذي طالما كذب عليهم وهو يعتقد أنه الأصدق.

أنت من اتهمت أحدهم بالنفاق وأنت في دخيلة نفسك تعلم علم اليقين أنك لم تحبه يوما بصدق ولم تمدحه إلا لغرض ما مع زواله سيزول كلامك المعسول.

أنت من شكوت بعاد أحدهم ولم تر لحظة أنك أول من اختار البعد لتبني بذلك جسرا حتى الأيام تعجز عن هدمه.
 
أنت من تعجبت من فتور مشاعر معشوقك في ذلك الوقت الذي لم تخفض لقلبه جناح الرحمة وتماديت في العناد.

أنت من طلبت من أحدهم عدم ترك يديك وقت الرحيل وتناسيت جفاء مشاعرك معه وقت احتياجه لك.

أنت الذي مللت عتاب أحدهم ولم تر نفسك الذي طالما أثقلته بهموم العتاب.

هل أيقنت الآن أنك مجرد بشر ولست ملاكا؟! هل أيقنت أنك دائم الخطأ مثلهم؟! هل أيقنت أن التماس الأعذار لهم فرض عليك وليس تفضلا منك؟! هل حقا آمنت بأنك سيئ في نظر أحدهم؟!!!

ترشيحاتنا

حيلة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

قطع المياه عن 21 منطقة وشارع في الجيزة لمدة 16 ساعة

مسئول سعودي: الإخوان وقطر وتركيا وإيران «الخطر الأكبر» على الأمن العربي

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. فيديو

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

صور جديدة لعلي عبد الله صالح قبل إعدامه

الأرصاد: غدا تحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

طائرات إسرائيلية تنفذ طلعات فوق إيران

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في توزيعات أرباح المملكة القابضة

تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو

استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو

«المرور» توجه تحذيرات للمواطنين بسبب العاصفة الترابية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو
"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟