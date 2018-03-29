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اقتصاد

"العربي الإفريقي" يطلق مؤتمره لدعم الاستثمار بـ"شرم الشيخ"

الخميس 29/مارس/2018 - 05:37 م
صدى البلد
محمد يحيي
يطلق المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية برئاسة السفير عماد الجنابي، المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار لرجال وسيدات الأعمال تحت شعار "مصر خزائن الأرض"، كما يتيح المجلس من خلال المؤتمر، فرصة للشباب الجاد والطموح، والذي يملك مشروعه الخاص بدراسة جدوى محكمة، بتمويل تلك المشروعات وكذلك دعم ورواد الأعمال، والأفكار والابتكارات الشبابية التي تساهم في رسم صورة جديدة في خريطة الاستثمار المصرية.

ويضم المجلس، مجموعة شخصيات ومنظمات ومؤسسات وعلماء وشيوخ وأمراء ووزراء ورجال لأكثر من 50 دولة عربية وإفريقية، متخصصين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والثقافية والاجتماعية، ويتمتع بعلاقات واتصالات وثيقة على أعلى مستوى.

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