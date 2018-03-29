الزمالك يطلب 4 دفاتر شيكات من أجل مستحقات اللاعبين

طالب مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة بنك مصر الحصول علي 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين والتزامات القلعة البيضاء من الأموال التي تم إيداعها فى خزينة البنك منذ فترة.





وأرسل مجلس إدارة القلعة البيضاء خطاباً رسمياً لبنك مصر للمطالبة بالحصول على 4 دفاتر شيكات، ورفض مجلس إدارة البنك منح إدارة النادي الأبيض دفاتر الشيكات لوجود قرار من النيابة العامة بتولى لجنة مشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة إدارة الأمور المالية بالنادى لحين انتهاء التحقيقات فى بعض البلاغات المقدمة ضد مسئولي النادى وعدم صرف أموال فى الوقت الحالى إلا عن طريق اللجنة .



