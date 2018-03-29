ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

الزمالك يطلب 4 دفاتر شيكات من أجل مستحقات اللاعبين

الخميس 29/مارس/2018 - 03:49 م
صدى البلد
ملك موسي
طالب مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة بنك مصر الحصول علي 4 دفاتر شيكات لصرف مستحقات اللاعبين والتزامات القلعة البيضاء من الأموال التي تم إيداعها فى خزينة البنك منذ فترة.

وأرسل مجلس إدارة القلعة البيضاء خطاباً رسمياً لبنك مصر للمطالبة بالحصول على 4 دفاتر شيكات، ورفض مجلس إدارة البنك منح إدارة النادي الأبيض دفاتر الشيكات لوجود قرار من النيابة العامة بتولى لجنة مشكلة من جانب وزارة الشباب والرياضة إدارة الأمور المالية بالنادى لحين انتهاء التحقيقات فى بعض البلاغات المقدمة ضد مسئولي النادى وعدم صرف أموال فى الوقت الحالى إلا عن طريق اللجنة .

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتحرير محضر ضد إدارة بنك مصر بقسم شرطة العجوزة لرفض مسئولي البنك منح المجلس دفاتر الشيكات وحمل المحضر رقم 2709 لسنة 2018 إدارى العجوزة .

ترشيحاتنا

استعدادات ضخمة في السعودية لاستقبال تامر حسني.. صور

«مؤامرة جديدة».. الإخواني إبراهيم حلاوة يحرض بريطانيا ضد مصر

قطع المياه عن 21 منطقة وشارع في الجيزة لمدة 16 ساعة

استشاري أمراض صدرية يقدم نصائح لمواجهة العواصف الترابية.. فيديو

سبب صادم لإصابتك بالجيوب الأنفية.. وعادات تزيد الاحتقان.. ونوع من التوابل يخلصك من أعراضها المزعجة

مفاجأة.. غياب محمد صلاح ورمضان صبحي عن ودية مصر والكويت

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو

تعليم القاهرة: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 23 أبريل.. مستند

بالتفاصيل.. قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالقوات المسلحة

حقيقة منع السلطات العراقية هبوط طائرة مصرية في مطار بغداد

الجبلاية: نسعى لحل أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك خلال الأيام القادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

فيديو

"جنات الخلود" صرح ثقافي يضيء عقول براعم "الدويقة".. فيديو وصور
استقبال رسمى لرئيس الأركان الباكستاني بمطار القاهرة.. فيديو
تعرف على فوائد تناول "القهوة" لطفلك.. فيديو
"الأرصاد" للمواطنين: "لا تصدقوا الإخوان".. فيديو
"طاهر": نسبة مشاركة أهالي الإسماعيلية بالانتخابات تجاوزت 40%.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟