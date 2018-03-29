مصر تحصد "ذهبيتين" في ختام البطولة الإفريقية للناشئين لرفع الأثقال

اختتمت فعاليات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب لرفع الأثقال بحصول اللاعب المصري محمد عبد الرحمن في وزن 105 ك علي الميدالية الذهبية والمركز الأول بإجمالي 355ك، وجاء في المركز الثاني اللاعب أيمن تويري الجزائري بإجمالي 347ك، أما المركز الثالث حصل عليه اللاعب كلوين جوبو من موريشيوس بإجمالي 230ك.



وفي وزن +105ك حصل اللاعب المصري أسامة الجارحي على المركز الأول بإجمالي 368ك والمركز الثاني اللاعب الليبي مؤيد العاطي بإجمالي 247ك، والمركز الثالث الجزائري محسن بدير بإجمالي 212ك.



وبذلك تنتهي فعاليات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والمؤهلة لدورة الألعاب بالأرجنتين 2018 والتي أقيمت خلال الفترة من 26 إلي 29 مارس 2018.