الأرصاد: غدا تحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الجمعة" تحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على شرق البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

وسط الدلتا13 23

الإسكندرية14 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 19

السلوم 09 20

سيوة 12 23

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

العريش 13 21

رفح 12 21

الإسماعيلية 10 24

السويس 10 24

رأس سدر 15 21

نخل 10 21

نويبع 19 22

طابا 12 21

كاترين07 20

الطور 15 24

شرم الشيخ21 25

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 26

الفيوم 12 23

بني سويف 12 22

المنيا 11 22

أسيوط 11 22

سوهاج 13 24

قنا 14 25

الأقصر 16 26

أسوان 17 28

أبو سمبل 15 28

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 19 27

أبو رماد 20 26

راس حدربة 21 25

حلايب 21 25