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رياضة

مدرب كريستال بالاس: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وطريقة وحيدة لإيقافه

الخميس 29/مارس/2018 - 04:06 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
أشاد روي هوديسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس بالنجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول قبل مواجهة الفريقين يوم السبت المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هوديسون "صلاح من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، تابعته في العديد من المباريات وتأكدت أنه من نجوم الصف الأول على مستوى العالم".

وأضاف "الطريقة الوحيد لإيقاف خطورة محمد صلاح في مباراة السبت هو العمل الجماعي من لاعبي خط الدفاع، ولا يوجد شىء آخر لإيقافه".

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