الحكومة تحيل الموازنة العامة للبرلمان

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية 2018/ 2019 لمجلس النواب، قبل المهلة الدستورية المحددة بـ31 مارس.



وكان أشار رئيس الوزراء إلى وجود مشروعات بالموازنة الجديدة خاصة بالتربية والتعليم، كما أنه تم وضع استراتيجية جديدة سيتم تطبيقها هذا العام خاصة بالتعليم، بدءا من رياض الأطفال حتى نظام جديد للثانوية العامة، كما أن "التابلت" سيدخل هذا العام في الصف الأول الثانوي.



وحول قطاع الصحة بالموازنة قال إسماعيل إن هناك نظاما جديدا للتأمين الصحي الشامل، ويتم تطوير جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، كاشفا أن هناك تطويرا آخر في نظام الصرف الصحي تقترب تكلفته من ١٦ إلى ١٧ مليار جنيه.

