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أخبار البلد

شاهد.. الجيش المصري يشارك في أكبر مناورات عسكرية بالسعودية

الخميس 29/مارس/2018 - 04:08 م
المناورات العسكرية
المناورات العسكرية التى شارك فيها الجيش المصري
محمد إبراهيم
وسط مشاركة فاعلة بقوات ومراقبين من 23 دولة استمرت أنشطة وفعاليات التدريب المشترك "درع الخليج - ١ "، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وتشارك القوات المسلحة المصرية بعناصر القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات، بالإضافة إلى القوات الجوية وعناصر من الشرطة العسكرية.

يعد التدريب من أكبر المناورات المشتركة بالمنطقة التي توفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات برية وجوية وبحرية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط.

وتضمنت المرحلة الأولى للتدريب وصول العناصر المشاركة من القوات المسلحة لمختلف الدول، وتنفيذ محاضرات ومؤتمرات وزيارات ميدانية لمناطق التدريب لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بين جميع القوات المشاركة وتنسيق الجهود، بما يساهم في تحقيق أقصي استفادة ممكنة من التدريب في تخطيط وإدارة العمليات المشتركة بكفاءة عالية.

كما تضمن التدريب تنفيذ مشروع مراكز قيادة لعناصر هيئة القيادة للدول المشاركة يتم من خلاله فرض عدد من المهام التكتيكية المخططة وغير المخططة للتدريب على مكافحة التهديدات المختلفة وقياس قدرة العناصر المشاركة على اتخاذ القرارات المناسبة طبقا للمتغيرات المختلفة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة واستخدام منظومات القيادة والسيطرة الآلية.

كذلك تنظيم تدفق القوات المشاركة من منطقة التمركز إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لتنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب بجانب التدريب العملي المشترك على أعمال قتال القوات الخاصة بمشاركة عناصر المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة من الدول المشاركة مع تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية.

ويأتي التدريب " درع الخليج - ١" امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية وتعزيز القدرات القتالية والفنية وتبادل الخبرات لدعم ركائز الأمن القومي علي المستويين العربي والإقليمي.

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