تعليق الرحلات الجوية بمطار الخرطوم الدولي إثر عاصفة ترابية شديدة

ضربت عاصفة ترابية شديدة أغلب أنحاء السودان، اليوم الخميس، نتج عنها تدني مستوى الرؤية، وعلق مطار الخرطوم الدولي الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.



وأكد مدير الإعلام بمطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون، في تصريح صحفي، استمرار تعليق الرحلات الجوية بالمطار إلى أن تنتهي العاصفة، منوها إلى توجيه مسار رحلتين إلى مطار بورتسودان، وتأجيل رحلات أخرى إلى أن تزول العاصفة.



واتخذت شرطة المرور إجراءات احترازية بالطرق السريعة والشوارع الداخلية، التي شهدت ازدحامًا مروريًا في بعض الخطوط الرئيسة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوي أن تشمل العاصفة الترابية الحالية جميع أنحاء السودان وتستمر حتى يوم غد الجمعة يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.