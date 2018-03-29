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محافظات

وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إندورز" للأثاث والديكور

الخميس 29/مارس/2018 - 04:09 م
وزير الصناعة ومحافظ
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض " إندورز "
عبد العزيز جمال
افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة يرافقهما عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام معرض "إندورز" للأثاث والديكور والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 29 مارس حتى 1 أبريل.

يضم المعرض منتجات كبرى الشركات العاملة في مجال الأثاث والتي تشمل عروض الأثاث والديكورات المنزلية والتصميمات وأعمال الكريستال، والأبواب والستائر، ومستلزمات المنزل وإضاءة المطابخ وبوابات الحدائق وحمامات السباحة والسجاد اليدوي.
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إندورز" للأثاث والديكور
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إندورز" للأثاث والديكور

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وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "إندورز" للأثاث والديكور

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