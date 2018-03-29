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محافظات

محافظ بورسعيد يقدم الشكر لشعب المدينة الباسلة على العرس الديمقراطي

الخميس 29/مارس/2018 - 05:34 م
محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم الشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية
كتب محمد الغزاوى
قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر، لأهالي المحافظة ورجال القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية والأمنية، الذين ساهموا في ظهور بورسعيد بصورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي.

وقال الغضبان إن بورسعيد كعادتها قدمت مثالا يحتذى به في الوطنية بحصولها على نسبة 48.5% من المشاركة في الانتخابات، وقدم شعبها رسالة إلى العالم بأن المدينة الباسلة دافعت عن الوطن أمام صناديق الانتخابات مثلما دافعت عنه في جميع الحروب والأحداث التي شهدتها مصر.

وشدد محافظ بورسعيد على أن شعب مصر أجهض المؤامرات التي كان يخطط لها أعدائنا لضرب استقرار الوطن وأمنه وأمانه، وإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في شتى المجالات.

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