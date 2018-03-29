محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

حل الناقد والكاتب الصحفي محمود معروف، ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري، في ندوة خاصة اليوم، تميزت بالشق الفني الخالص، بعيدًا عن الرياضة وكواليسها، لاسيما حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بالتزامن مع ذكرى مرور41 عاما على رحيله، التي توافق غدًا الجمعة.



فجر "معروف" عدة معلومات تكشف للمرة الأولى، عن حياة الراحل عبد الحليم حافظ، وأسرار لم يكشف عنها من قبل، بداية من لحظة ولادته، وحياته في الملجأ، مرورًا بحالة الشغف للموسيقى التي سيطرت على وجدانه، وحتى اللحظات الأخيرة في حياته.



أكد "معروف" في ندوته على ما كشفه عن "عبد الحليم" بعدة براهين، باعتباره شاهد على سيرته، وسيقوم "صدى البلد" بنشر تلك الأسرار والتصريحات، على الموقع الإلكتروني وقناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك غدًا الجمعة بمناسبة ذكرى رحيل العندليب.