جامعة المنصورة تنظم المؤتمر الرابع لتطوير التمريض والرعاية الصحية

تنظم كلية التمريض جامعة المنصورة، بالتعاون مع مستشفى الاطفال ومركزى الاورام والكلى والمسالك البولية، وجامعتى كيس ويسترن الامريكية وبى اس جى الهندية، المؤتمر الدولى الرابع "نحو مستقبل مشرق فى التمريض والرعاية الصحية" خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة.



يهدف المؤتمر إلى الوصول لأعلى مستوى من الكفاءة فى تقديم الرعاية الصحية، استخدام علوم التمريض والمعارف المختلفة لبناء مستقبل مشرق فى التمريض، مواجهة التحديات فى نظام الرعاية الصحية فى مصر، سد الفجوة بين الادلة والممارسات فى المجال الصحى وفى الرعاية التمريضية، دمج الانماط التعليمية الحديثة مع الممارسة العملية والبحث العلمى، تبادل الخبرات التعليمية بين طلاب الطب والتمريض والعلوم والصيدلة وطب الاسنان فى مختلف الثقافات.



كما تتلخص اهم محاور المؤتمر فى جودة الخدمة الطبية المقدمة وسلامة المرضى ، التخصصات المتعددة فى الرعاية الصحية ، المعلوماتية الصحية والتمريضية ، الرعاية التلطفية للمرضى ، الرعاية الطبية الخاصة بالاسنان وصحة الفم ، الجديد فى الرعاية الصحية لمرضى الاطفال والاورام ، الطرق الحديثة فى التعليم والبحث العلمى ، الاخلاقيات الطبية.



كما يعرض خلال المؤتمر 80 ورقة بحثية، لباحثين من مختلف الجامعات المصرية فى تخصصات الطب والصيدلة والاسنان والعلوم والتمريض.



كما سيتم عقد العديد من ورش العمل الخاصة بتدريب طلاب مجال الرعاية الصحية فى مجالات الطب والصيدلة والتمريض والاسنان والعلوم فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من عدة بلاد بهدف تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.



وتتمثل الورش فى اعادة بناء الثدى بعد جراحة سرطان الثدى والتى ينظمها مركز جراحة الاورام بجامعة المنصورة ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الفتاح حجازى مدير مركز الاورام بجامعة المنصورة، وكيفية كتابة مقال طبى اصلى التى تقام بمركز امراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.