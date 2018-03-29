جامعة بنى سويف تكرم الطلاب الفائزين بميداليات فى بطولة الجامعات.. صور

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الطلاب الحاصلين على جوائز فى بطولة الشهيد الرفاعى "45" للجامعات المصرية فى ألعاب القوى والملاكمة ورفع الاثقال والمصارعة.



وحصل الفائزون على 5 ميداليات ذهبية و4 فضية و4 برونزية، فضلا عن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الحاصلين على جوائز فى بطولة الأولمبياد التى اقيمت فى المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية للجامعات المصرية، لطلاب الإعاقات البصرية والحركية التى تتراوح بين العاب قوى ووثب طويل وكرة جرس وطائرة جلوس وتنس طاولة وسباحة باجمالى ذهبية و7 وسبعة ميداليات فضية و8 ثمانية ميداليات برونزية.



كما كرم رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين المحالين للمعاش ومدير عام رعاية الشباب والمشرفين من إدارة رعاية الشباب المرافقين للطلاب فى بطولات الجامعات المصرية التى خاضوها وتوجوها بالميداليات .



وأكد رئيس الجامعة دعمه وتشجيعه المستمر للطلبة المتفوقين والموهوبين فى جميع الانشطة خاصة الرياضية ومساهمتهم فى رفعة شأن الجامعة ورفع تصنيفها المحلى والاقليمى والدولى.