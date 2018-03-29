مهاجم بايرن ميونخ: رغبتي الأولى والأخيرة الانتقال لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني مًصر على الانتقال إلى نادي ريال مدريد فى الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت التقارير إلى أن ليفاندوفسكي أكد أن رغبته الأولى والأخيرة هي الانتقال إلى النادى الملكى بدايةً من الموسم المقبل.



يذكر أن إدارة " الميرينجى " حاولت التعاقد مع ليفاندوفسكي في عام 2013 ، حين كان لاعبا في صفوف بروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل مجانا إلى بايرن ميونخ ، وكرر ذات المحاولة في عام 2016 قبل أن يجدد عقده مع العملاق البافاري.