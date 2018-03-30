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برلمان

تشريعية النواب: تشكيل حكومة جديدة ليس مرهونا بانتخاب الرئيس

الجمعة 30/مارس/2018 - 07:02 ص
المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
سارة يسن
قال النائب إيهاب طماوي، أمين سر اللجنة التشريعية إن تشكيل حكومة جديدة ليس مرتبطا بانتخاب رئيس جديد، بمعنى أنه لا يوجد في الدستور ما يلزم الرئيس المنتخب بتشكيل حكومة جديدة.

وفيما يخص وضع الحكومة الحالية، قال طماوي، إن هذه الحكومة كما ينص الدستور حصلت على ثقة البرلمان ووافق على برنامجها خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى 30 يونيو 2018 .

وتابع: "بالتالي ومع تولي رئيس المنتخب ووفقا للمادة 146 من الدستور يطرح الرئيس حكومته الجديدة، وقد تتضمن بعض التغييرات أو تغيير بالكامل على البرلمان لتطرح برنامجها عن الفترة المقبلة ويناقشه مجلس النواب".

وقال النائب إن الرئيس المنتخب من حقه تغيير الحكومة، موضحا أن من حق الرئيس أن يختار استمرار حكومة شريف اسماعيل لتكون او تغييرها بالكامل.

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