مدير الكرة بالزمالك يطمئن على إصابة "كاسونجو"

عقد ايمن حافظ مدير الكرة بالفريق الاول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق.



وجاءت الجلسة السريعة للاطمئنان علي اصابة اللاعب التي يعاني منها بإصابة في العضلة الخلفية.



من حانبة طمأن اللاعب، حافظ حيث اكد له يؤدي البرنامج العلاجي بشكل طيب من اجل العودة سريعا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



ويواصل الكونغولي برنامجا علاجيا وتأهيليا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق.. حيث ادي اليوم تدريبات بجمانيزيوم النادي.