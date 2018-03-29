محافظ الإسكندرية يقدم التعازي لقنصل روسيا في ضحايا المركز التجاري.. صور

قدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم واجب العزاء الى رشيد صاديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، في ضحايا اندلاع حريق يوم الأحد الماضي، في مركز تجاري بمدينة كيميروفو جنوب غربي سيبيريا، والذين يبلغ عددهم ٦٤ شخصا من بينهم ٤١ طفل.



أكد "سلطان"، أنه تربطنا بروسيا علاقات صداقة قوية وان ما حدث كارثة بكل المقاييس وان الشعب المصري يشاطر الشعب الروسي الأحزان ،جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة.



أعرب "سلطان"، عن خالص حزنه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الأليم وخاصة من الاطفال الذين لاقو حتفهم اثر حريق داخل المركز التجاري، مؤكدا أن الشعب السكندري يشاطر الشعب الروسي التعازى لافتا إلى أن ما حدث مأساة بكل المقاييس .



أفاد قنصل روسيا ان الحداد يستمر ٣ أيام ابتداء من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر أسوأ الحرائق في روسيا في الأعوام الأخيرة، لافتا إلى أن هناك المئات من سكان كيميروفو لا يزالون تحت صدمة الحدث.