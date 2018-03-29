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أخبار العالم

البيت الأبيض: أبوابنا مفتوحة للدبلوماسيين الروس

الخميس 29/مارس/2018 - 05:29 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
أحمد قاسم
كشف مسئول بارز بالبيت الأبيض الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستقبال دبلوماسيين جددُ في أعقاب الحرب الدبلوماسية التي أعلنتها بريطانيا على روسيا على ضوء قضية تسمم الجاسوس الروسي سيرجي سكيبريال.

وقال المسئول الأمريكي في تصريحات لوكالة "سبوتنك" الروسية: " أبواب الولايات المتحدة مفتوحة أمام دبلوماسيين روس جدد، وأنه لا توجد أي قيود تحدد عدد الدبلوماسيين الروس الذين يمكنهم العمل في بلاده".

وأضاف: "عددهم غير محدود".

وتتهم السلطات البريطانية روسيا بتسميم سكريبال وابنته بمادة "أ-234" السامة المشلة للأعصاب، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث.

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